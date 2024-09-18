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لبنان

جعجع عرض التطورات مع وفد رؤساء بلديات ساحل بعبدا

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:14
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، وفدا من رؤساء بلديات ساحل بعبدا ضم: رئيس الاتحاد رئيس بلدية فرن الشباك - التحويطة - عين الرمانة ريمون سمعان، رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس، رئيس بلدية الحازمية جان الاسمر، رئيس بلدية عاريا بيار بجاني، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" بيار بو عاصي ومنسق منطقة بعبدا جورج مزهر.
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وبحث  المجتمعون في آخر التطورات السياسية في البلاد، وشؤون منطقة ساحل بعبدا وحاجاتها، كما التعاون ما بين حزب "القوات" والبلديات لمواجهة أزمة الوجود السوري غير الشرعي، حيث اثنى رئيس "القوات" على "الدور المحوري الذي تلعبه البلديات في مواجهة هذه الأزمة".
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