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لبنان

عبدالله شكر للعراق المساعدات الطبية

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:37
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كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "عند كل استحقاق او محنة، يثبت العراق الشقيق انه يقف إلى جانب لبنان وشعبه، متضامنا ومتكاتفا مع اللبنانيين في معاناتهم! كلجنة صحة نيابية، نشكر العراق حكومة وشعبا على المساعدات الطبية التي وصلت اليوم واستلمها معالي وزير الصحة".
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