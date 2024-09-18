ماذا حصل مع أطباء لبنان بعد "حادثة البيجر"؟

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رحّب مرجعٌ سياسيّ بـ"التحرك العاجل والسريع" لوزارة الصحة العامة، أمس الثلاثاء، وذلك إثر حادثة تفجير أجهزة "البيجر" التي شهدتها مختلف المناطق اللبنانية.وقال المرجع المتابع للشؤون الطبية إنّ "الإنسيابية" التي ظهرت خلال عملية نقل المصابين بين المستشفيات مثلت "بروفة لخطة الطوارئ" خلال أي سيناريو مماثل عند حصول أي عدوان إسرائيلي على لبنان.كذلك، ذكرت المعلومات أنَّ كافة المستشفيات كانت مجهزة بمختلف الأدوات الطبية، في حين أن تهافت الأطباء الذين يعملون ضمن غرف العمليات كان كبيراً إلى المستشفيات للتدخل الفوري جراحياً ومن دون أي تردد، ما أرسى تماسكاً كبيراً على الصعيد الطبي.