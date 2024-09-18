وصول فرق الهلال الأحمر الإيرانية المتطوّعة إلى لبنان

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وصلت صباح اليوم الى لبنان فرق الهلال الأحمر الإيرانية المتطوّعة للإغاثة والعلاج، وضمّ الفريق المتطوع من فرق الهلال الأحمر الايراني ١٢ طبيبًا عامًا ومتخصصًا و١٢ ممرضًا ومسعفًا لإغاثة المصابين جرّاء العدوان الغادر الذي تعرض له لبنان يوم أمس.