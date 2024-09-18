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لبنان

مولوي في اتصال مع نظيره العراقي: للتكاتف في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:54
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تلقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي الفريق اول ركن عبد الامير الشمري لتقديم التعازي، معربا عن تضامن بلاده مع لبنان اثر الهجوم السيبيراني أمس.
وقد أبدى الوزير الشمري إستعداد وزارته لتقديم كل مساعدة ممكنة.
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ومن جهته، شدد الوزير مولوي على ضرورة التكاتف في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
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