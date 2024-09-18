Advertisement

لبنان

الرئيس سلام عزى بنجل النائب عمار

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1248183-638622550103085196.jpg
Doc-P-1248183-638622550103085196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال  الرئيس تمام سلام في تصريح له بعد تقديمه واجب التعازي بنجل النائب علي عمار على راس وفد ضم الوزير السابق محمد المشنوق والرئيس السابق للنادي الرياضي المهندس هشام جارودي وشخصيات: "مأساة وفاجعة المت بلبنان واللبنانيين من جراء جريمة بربرية نكراء نفذها العدو الاسرائيلي أودت بحياة تسعة شهداء ومئات الجرحى.
Advertisement
اتوجه الى اهالي الضحايا باصدق التعازي والى الجرحى الدعاء بالشفاء".
وختم: "حمى الله اللبنانيين من غدر العدو الاسرائيلي وشروره والهم الجميع على توحيد الصفوف على المستوى الوطني في مواجهة المرحلة الصعبة المقبلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:44 | 2024-09-18
09:40 | 2024-09-18
09:36 | 2024-09-18
09:23 | 2024-09-18
09:18 | 2024-09-18
09:09 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24