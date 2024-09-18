الرئيس سلام عزى بنجل النائب عمار

قال الرئيس تمام سلام في تصريح له بعد تقديمه واجب التعازي بنجل النائب علي عمار على راس وفد ضم الوزير السابق محمد المشنوق والرئيس السابق للنادي الرياضي المهندس هشام جارودي وشخصيات: "مأساة وفاجعة المت بلبنان واللبنانيين من جراء جريمة بربرية نكراء نفذها العدو الاسرائيلي أودت بحياة تسعة شهداء ومئات الجرحى.

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اتوجه الى اهالي الضحايا باصدق التعازي والى الجرحى الدعاء بالشفاء".

وختم: "حمى الله اللبنانيين من غدر العدو الاسرائيلي وشروره والهم الجميع على توحيد الصفوف على المستوى الوطني في مواجهة المرحلة الصعبة المقبلة".