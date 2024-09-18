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لبنان

ياسين: المخزون الغذائي مؤمن لأكثر من 3 اشهر

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:15
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أشاد وزير البيئة ناصر ياسين بالعمل الجبار الذي قام به الطاقم الطبي أمس.

واعتبر ياسين من السرايا الحكومية بعدما أطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على نتائج اجتماع لجنة الطوارئ، أن ما جرى أمس جريمة كبيرة وتأمين اكثر من 3000 جريح عمل جبار قامت به الفرق الطبية.
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وأكد أن المخزون الغذائي مؤمن لأكثر من 3 اشهر، مشدداً على أن الإجتماعات ستبقى مفتوحة.
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