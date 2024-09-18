Advertisement

لبنان

غارة إسرائيلية مُعادية فجرا استهدفت بلدة مركبا (صورة)

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1248185-638622551037154869.jpg
Doc-P-1248185-638622551037154869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدفت غارة إسرائيلية معادية فجر اليوم الأربعاء بلدة مركبا ولم يسفر عنها أي إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".


Advertisement

مواضيع ذات صلة
الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة استهدفت بلدة الخيام (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/09/2024 16:50:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية بمحيط بلدية كفر رمان
lebanon 24
18/09/2024 16:50:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على منطقة الخريبة عند اطراف بلدة راشيا الفخار
lebanon 24
18/09/2024 16:50:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مُستخدمة صواريخ ارتجاجية.. غارة اسرائيلية بين بلدتي المنصوري ومجدل زون
lebanon 24
18/09/2024 16:50:11 Lebanon 24 Lebanon 24

غارة

اسرائيل

مركبا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:44 | 2024-09-18
09:40 | 2024-09-18
09:36 | 2024-09-18
09:23 | 2024-09-18
09:18 | 2024-09-18
09:09 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24