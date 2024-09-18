هل أصيبت كوادر حركة حماس بتفجيرات "البيجر"؟

Advertisement

أكد مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "حماس" في لبنان أيمن شناعة، اليوم الأربعاء، عدم وقوع أي إصابات بين كوادر الحركة جراء تفجير أجهزة البيجر في لبنان، حيث يقتصر حملها على كوادر حزب الله.