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لبنان

هل أصيبت كوادر حركة حماس بتفجيرات "البيجر"؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:23
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أكد مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "حماس" في لبنان أيمن شناعة، اليوم الأربعاء، عدم وقوع أي إصابات بين كوادر الحركة جراء تفجير أجهزة البيجر في لبنان، حيث يقتصر حملها على كوادر حزب الله.
 
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