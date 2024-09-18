إسرائيل فخخت 5 آلاف جهاز اتصال.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الخرق غير المسبوق الذي استهدف حزب الله

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غموض يلف تفاصيل الهجوم الواسع الذي شهده لبنان، أمس الثلاثاء، بعدما تفجرت مئات أجهزة النداء اللاسلكية "بيجر" التي يستعملها على نطاق واسع عناصر حزب الله.فقد كشفت عدة مصادر استخباراتية ومسؤولون أميركيون وإسرائيليون بعض المفاجآت عن هذا الخرق الأمني غير المسبوق الذي استهدف الحزب.5 آلاف جهازفقد كشف مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع متفجرات داخل خمسة آلاف جهاز اتصال لاسلكي (بيجر) استوردها الحزب المدعوم إيرانياً قبل أشهر من تفجيرات أمس الثلاثاء.وذكر المصدر الأمني اللبناني أن أجهزة البيجر من إنتاج شركة غولد أبوللو ومقرها تايوان، علماً أن تلك الشركة أوضحت في وقت سابق اليوم أنها الأجهزة التي تفجرت من إنتاج شركة بي.أيه.سي في العاصمة المجرية بودابست، التي لديها ترخيص باستخدام علامتها التجارية.كما أوضحت عدة مصادر أن المخطط استغرق تحضيره على ما يبدو عدة أشهر. وقال المصدر الأمني الكبير إن حزب الله طلب خمسة آلاف جهاز اتصال من إنتاج شركة غولد أبوللو، وصلت إلى البلاد في وقت سابق من هذا العام.لكنه لفت إلى أن تلك الأجهزة تم تعديلها "في مرحلة الإنتاج" من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي. وأضاف أن "الموساد قام بوضع لوحة داخل البيجر تحوي مادة متفجرة تتلقى شفرة من الصعب جدا اكتشافها بأية وسيلة، حتى باستخدام أي جهاز أو ماسح ضوئي".وكشف أن ثلاثة آلاف من أجهزة البيجر انفجرت عندما وصلت إليها رسالة مشفرة‭‭‭. ‬‬‬في حين أوضح مصدر أمني آخر أن ما يصل إلى ثلاثة غرامات من المتفجرات كانت مخبأة في هذه الأجهزة الجديدة ولم يكتشفها حزب الله لعدة أشهر.(العربية)