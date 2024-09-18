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لبنان

هكذا علّق الرئيس عون على تفجيرات أجهزة "البايجر"

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:31
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كتب الرئيس العماد ميشال عون على منصة "إكس": العزاء اليوم هو لنا جميعاً، لكل اللبنانيين؛ فكلّنا مصابون، وكلّنا جرحى، وكلّنا متألمون. "
أضاف: "ولكن التعزية الأكبر هي بمؤسسات دولية يُفترض ان تحمي السلام والعدالة في العالم، ولكنها تقف ضعيفة عاجزة امام مشاهد القتل الوحشية، خصوصاً بحق الأطفال، والجرائم ضد الإنسانية المتكرّرة يومياً في غزة، والتي ضربت بالأمس لبنان".

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