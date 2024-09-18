عمار يواصل تقبل التعازي باستشهاد نجله في دارته في الضاحية الجنوبية

واصل عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار تقبل التعازي باستشهاد نجله في دارته في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حضور رئيس الكتلة النائب محمد رعد وعدد من مسؤولي ونواب الحزب.



ومن أبرز المعزين في فترة قبل ظهر اليوم الرئيس تمام سلام، الأب عبدو أبو كسم ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، النائب فريد هيكل الخازن، الوزير السابق غازي زعيتر، الامين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية ووفود شعبية.

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