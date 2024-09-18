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لبنان

ابو كسم مكلفاً من البطريرك الراعي زار السفير الإيراني

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:40
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توجّه مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو ابو كسم مكلفاً من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لزيارة السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في مستشفى الرسول الأعظم والاطمئنان إلى صحته بعد اصابته وذلك بعد تقديمه التعازي للنائب علي عمار بنجله.
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