النائب موسى ندد بالعدوان الاسرائيلي: يستخدم أساليب شيطانية لتنفيذ أهدافه الإجرامية

ندد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، في تصريح بالعدوان الاسرائيلي الجديد على لبنان واللبنانيين و"إمعانه في ابتداع أساليب شيطانية لتنفيذ أهدافه الإجرامية في بلدنا وفلسطين المحتلة".

واعتبر "أن تفجير أجهزة "البيجر" هو إنتهاك للحرمات والقيم الإنسانية والأخلاقية، وخرق للقوانين والأعراف الدولية، وضرب لكل الجهود الهادفة الى وقف النار في الجنوب وغزة، ويهدف الى تسعير الحرب العدوانية وتوسيعها لإطالة أمد حكومة نتنياهو وترجمة مخططاتها الوحشية".

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وشدد على "أن ما يصيب أي لبناني، إنما يصيب جميع اللبنانيين وامنهم واستقرارهم"، داعيا الى "تعزيز التضامن والوحدة الداخلية، من أجل مواجهة ما يخطط لبلدنا من مؤامرات عدوانية والاسراع في انتخاب رئيس للجمهوربة يعيد انتظام المؤسسات ويقويها".



وأشاد النائب موسى ب"الجسم الطبي والتمريضي والصليب الاحمر اللبناني وهيئات الإسعاف العاملة، على ما بذلوه من جهد كبير من أجل نقل المصابين ومعالجتهم". كما حيا جميع "الذين لبوا نداء الواجب الوطني من كل الطوائف، وتبرعوا بالدم لإخوانهم الجرحى".