بو صعب: الجريمة أمس عمل ارهابي لن يجلب انتصارا للعدو والمطلوب التضامن

علق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح على "العدوان الاسرائيلي الغادر الذي تعرض له لبنان أمس" وقال:" الاعتداء الوحشي الإسرائيلي عمل ارهابي منظم من دولة وجريمة ضد الإنسانية، هذه الجريمة التي يمكن توصيفها بالابادة الجماعية، تخطت الأعمال الحربية لتشكل عملا لاأخلاقيا إذ يعلم المسوؤلون الإسرائيليون مسبقا ان عملهم هذا ممكن ان يقتل فيه أطفال او نساء او أطباء او موظفون، تماما كما حصل أمس، وعلى الرغم من علمهم المسبق بذلك فقد اقدم هؤلاء المجرمون على جريمتهم هذه غير آبهين بأي قانون دولي ادراكا منهم بانهم في منأى عن اي مساءلة دولية، لكن سرعان ما سيكتشفون انهم لا يستطيعون ان ينتصروا بأفعالهم القذرة هذه وان الشعوب الحرة في كل أنحاء العالم اكتشفت حقيقتهم الاجرامية".

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ختم: "المطلوب في هذه اللحظات المصيرية التضامن الوطني والوحدة. دعواتنا بالشفاء لجميع المصابين والرحمة لأرواح الشهداء".