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لبنان

حملة تبرع بالدم لعناصر الدفاع المدني في مستشفى حلبا - عكار

Lebanon 24
18-09-2024 | 05:06
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توجهت عناصر من مركز الدفاع المدني في رحبة، بقيادة مدير المركز عماد القواص، إلى مستشفى حلبا الحكومي للتبرع بالدم لصالح جرحى الجنوب والمصابين. وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات من المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وضمن الجهود المستمرة لدعم المصابين في المناطق المتضررة جراء الأحداث الراهنة.
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وأكد عماد القواص أن "هذه المبادرة تعبر عن الواجب الوطني والإنساني لأفراد الدفاع المدني"، داعياً "الجميع للمساهمة في حملات التبرع بالدم لإنقاذ حياة المواطنين. ويستمر الدفاع المدني في رحبة في تلبية نداءات العمل الإنساني، مجسداً أسمى قيم العطاء والتضحية في سبيل الوطن".
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