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لبنان

آخر خبر عن حالة سفير إيران لدى لبنان الصحيّة... ماذا كشف رئيس الهلال الأحمر الإيرانيّ؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 05:12
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أكد رئيس الهلال الأحمر الإيراني بعد زيارة سفير بلاده في بيروت أن حالة الأخير جيدة. 
 
وأعلن الهلال الأحمر الإيراني عن إخلاء الجرحى الذين أصيبوا بانفجار أجهزة الاتصال من بيروت إلى طهران.
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كما وأعلن عن إبقاء فرق من أطباء العيون في بيروت لإجراء عمليات. 
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