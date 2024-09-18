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لبنان

علامة: التحية للطواقم الطبية والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى

Lebanon 24
18-09-2024 | 05:19
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كتب رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب ‎فادي علامة على منصة إكس: "كان لافتاً ومحل تقدير الجهد المتميز الذي بذلته بالامس فرق الاسعافات والكوادر الطبية والمستشفيات  لنقل ومعالجة المصابين نتيجة المجزرة التي إرتكبها العدو بحق لبنان ،
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التحية والتقدير للطواقم الطبية، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".
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