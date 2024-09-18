علامة: التحية للطواقم الطبية والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى

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كتب رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب ‎فادي علامة على منصة إكس: "كان لافتاً ومحل تقدير الجهد المتميز الذي بذلته بالامس فرق الاسعافات والكوادر الطبية والمستشفيات لنقل ومعالجة المصابين نتيجة المجزرة التي إرتكبها العدو بحق لبنان ،التحية والتقدير للطواقم الطبية، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".