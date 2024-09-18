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لبنان

الصليب الأحمر يصدر بيانا اثر حادثة انفجار الـ"pagers"

Lebanon 24
18-09-2024 | 05:29
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صدر عن الصليب الأحمر اللبناني البيان الآتي:
"عند حوالى الساعة 3:30 من بعد ظهر أمس، على اثر حادثة انفجار "أجهزة النداءات المحمولة" ( Pager ) التي وقعت في وقت متزامن في مناطق لبنانية عدة في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية الجنوبية والتي تطلبت استجابة واسعة النطاق استمرت حتى منتصف الليل بسبب العدد الكبير للضحايا، ساهم الصليب الأحمر اللبناني في عمليات الاستجابة من خلال 134 سيارة إسعاف و450 مسعفاً، ووضع 150 سيارة إسعاف إضافية و450 مسعفاً في مناطق أخرى في حال تأهب لتقديم الدعم وعمل على نقل 177 مصابًا إلى المستشفيات القريبة وكذلك من مستشفى الى آخر لاسيما خارج العاصمة. بالإضافة الى ذلك، وبناءً لطلب وزارة الصحة العامة، قامت طواقم الصليب الأحمر اللبناني بنقل 50 وحدة دم من شمال لبنان إلى مستشفيات بيروت لتلبية الطلب المرتفع على الدم.
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أما لناحية توفير وحدات الدم، فقد استقبلت مراكز نقل الدم التابعة للصليب الأحمر اللبناني في مختلف أنحاء لبنان المتبرعين وزودت المستشفيات بـ 219 وحدة دم من مختلف الفئات، كما سجلت 309 متبرعين محتملين عند الحاجة.
ويواصل الصليب الأحمر اللبناني من خلال طواقمه ومراكزه بتقديم المساعدة الإنسانية في الأوقات والظروف كافة".
(الوكالة الوطنية)
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