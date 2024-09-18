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لبنان

الخارجية أودعت وزارة الاعلام نسخة عن افتتاح الاعتمادات الصحافية للقمة الفرنكوفونية 2024

Lebanon 24
18-09-2024 | 05:35
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اودعت وزارة الخارجية والمغتربين - مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية، وزارة الاعلام نسخة من برقية بعثة لبنان الدائمة لدى الاونيسكو  رقم 501/2024 تاريخ 3/9/2024، والتي تتضمن البيان الصحافي الصادر عن المنظمة الدولية الفرنكوفونية (OTF) بتاريخ30/8/2024، تعلن فيه عن افتتاح الاعتمادات الصحافية للقمة الفرنكوفونية لعام 2024، والتي ستعقد في 4 و5 تشرين الاول 2024، وقد حدد الموعد النهائي للتسجيل المسبق لوسائل الاعلام  نهار الجمعة الواقع فيه 20/9/2024 في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت باريس، لضمان امكانية تغطية اعمال القمة، وقد تم انشاء منصة خاصة للتسجيل تتضمن كافة المعلومات والايضاحات على موقع القمة الفرنكوفونية 2024 باللغتين الفرنسية والانكليزية.
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(الوكالة الوطنية)
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