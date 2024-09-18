بيانٌ من وزارة الزراعة.. هذا ما أعلنته

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دانت وزارة الزراعة "بشدة الاعتداء الغاشم الذي نفذه العدو، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان" وقالت في بيان: إن هذا الاعتداء الجبان ينافي كل المبادئ الإنسانية والأخلاقية .واضاف البيان :"نظراً لتلك الأحداث الأليمة، تعلن وزارة الزراعة تأجيل احتفال توزيع الدفعة الأولى من بطاقة المزارع، الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في مصلحة زراعة بعلبك-الهرمل. وتتقدم بخالص التعازي إلى أسر الشهداء، كما تتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتؤكد تضامنها الكامل مع كافة المواطنين في هذه الظروف الصعبة. كما تدعو إلى وحدة الصف الوطني في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الوطن ومواطنيه".