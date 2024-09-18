Advertisement

لبنان

الرابطة المارونية: يستوجب إدانة أممية ودولية

Lebanon 24
18-09-2024 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1248228-638622602865232814.png
Doc-P-1248228-638622602865232814.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعا استثنائيا برئاسة السفير خليل كرم، تناول فيه الوضع العام في البلاد "في ضوء التفجيرات المتزامنة التي طاولت أجهزة اتصال أودت بحياة عدد من المواطنين اللبنانيين وإصابة آلالاف بجراح متفاوتة".
Advertisement
واذ استنكر "العملية الإسرائيلية والنتائج التي أدت إليها واستشهد من جرائها العديد من اللبنانيين، فيما أعداد الجرحى إلى ارتفاع وحال العديد لا تزال حرجة".
اعتبرت أن "هذا الاعتداء يرتقي إلى مصاف الجرائم الكبرى التي تستوجب إدانة أممية ودولية على أعلى المستويات لأنها تصعد الموقف في المنطقة وتدفع في اتجاه الانفجار الكبير".
واذ تقدمت الرابطة من عائلات الشهداء بأحر التعازي وأصدقها، تمنت للجرحى الشفاء السريع، وأثنت على "الجهود الجبارة التي بذلتها الطواقم الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات، كما الصليب الاحمر اللبناني وسائر فرق الاغاثة".
ونوهت بـ"مشاعر التضامن التي أظهرها اللبنانيون كافة تجاه إخوانهم الذين حلّت بهم هذه الكارثة، وهي إن دلّت على شيء، فإنما تدل على روح المواطنة والإخاء المتأصلة فيهم".
(الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2024-09-18
09:44 | 2024-09-18
09:40 | 2024-09-18
09:36 | 2024-09-18
09:23 | 2024-09-18
09:18 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24