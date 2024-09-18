الرابطة المارونية: يستوجب إدانة أممية ودولية



Advertisement واذ استنكر "العملية الإسرائيلية والنتائج التي أدت إليها واستشهد من جرائها العديد من اللبنانيين، فيما أعداد الجرحى إلى ارتفاع وحال العديد لا تزال حرجة". عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعا استثنائيا برئاسة السفير خليل كرم، تناول فيه الوضع العام في البلاد "في ضوء التفجيرات المتزامنة التي طاولت أجهزة اتصال أودت بحياة عدد من المواطنين اللبنانيين وإصابة آلالاف بجراح متفاوتة".واذ استنكر "العملية الإسرائيلية والنتائج التي أدت إليها واستشهد من جرائها العديد من اللبنانيين، فيما أعداد الجرحى إلى ارتفاع وحال العديد لا تزال حرجة".

اعتبرت أن "هذا الاعتداء يرتقي إلى مصاف الجرائم الكبرى التي تستوجب إدانة أممية ودولية على أعلى المستويات لأنها تصعد الموقف في المنطقة وتدفع في اتجاه الانفجار الكبير".

واذ تقدمت الرابطة من عائلات الشهداء بأحر التعازي وأصدقها، تمنت للجرحى الشفاء السريع، وأثنت على "الجهود الجبارة التي بذلتها الطواقم الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات، كما الصليب الاحمر اللبناني وسائر فرق الاغاثة".

ونوهت بـ"مشاعر التضامن التي أظهرها اللبنانيون كافة تجاه إخوانهم الذين حلّت بهم هذه الكارثة، وهي إن دلّت على شيء، فإنما تدل على روح المواطنة والإخاء المتأصلة فيهم".

(الوكالة الوطنية)