صحيفة إسرائيليّة تتحدّث عن تفجيرات "البيجر" في لبنان: لن تُغيّر الواقع

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية إنّ "إسرائيل لم تُعلن حتى اللحظة رسمياً مسؤولية تفجير أجهزة اتصال "بيجر" في لبنان، أمس الثلاثاء".

وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة إلى أنّ "هذه العملية ومهما بلغت أهميتها، لن تكون هي التي تُعيد سكان الشمال إلى منازلهم، ولن تُغيّر الواقع بشكل جذري".

Advertisement

وأضافت: "على الرغم من الصمت الإسرائيلي، اتهم حزب الله إسرائيل بتفجير آلاف أجهزة البيجر، وهدد بأن العدوّ سيلقى رداً مناسباً".

وتساءلت: "هل ستجد إسرائيل نفسها مرة أخرى في انتظار ردّ حزب الله، الذي سيصل على الأرجح في مرحلة ما"؟ (الميادين)





