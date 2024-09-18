بيان من مستشفى السان جورج.. هذا ما جاء فيه

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تقدم المدير العام لمستشفى السان جورج الدكتور حسن عليق في بيان، من "الطاقم الطبي والتمريضي الأعزاء، بجزيل الشكر والتقدير على الجهود الجبارة والتفاني الكبير الذي أظهرتموه خلال العدوان الأخير".وأضاف :"لقد أثبتم أنكم على قدر عال من المسؤولية والاحترافية، وكنتم مثالا يحتذى به في تقديم الرعاية الطبية والتمريضية رغم الظروف الصعبة والوقت المحدود، إن إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المرضى يعكس روح الفريق الواحد والتزامكم العميق بمهنة الطب والتمريض. نحن فخورون بكم وبما قدمتموه، ونعلم أنكم ستكونون دائما على استعداد لمواجهة أي تحديات مستقبلية بالروحية ذاتها والعزيمة.وختم عليف :"شكرا لكم من القلب، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح".