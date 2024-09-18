الحوت: العدوان الاسرائيلي دافع إضافي لوحدة الموقف اللبناني

كتب النائب عماد الحوت على حسابه على منصة "إكس ":" العدوان الاسرائيلي بالأمس دافع إضافي لوحدة الموقف اللبناني في مواجهة هذا العدو وتأكيد أن طبيعة الصراع معه صراع وجود وليس صراع حدود.

كل التعازي والمواساة لضحايا العدوان، وحمى الله لبنان من كل شر وسوء".

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