نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان أرجأت المؤتمر الصحافي والوقفة التحذيرية

صدر عن نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان البيان التالي:

Advertisement

"بعد العدوان الاسرائيلي السافر، ترجئ نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان المؤتمر الصحافي والوقفة التحذيرية التي كانت مقررة ظهر غد الخميس الى موعد آخر ..رحم الله الشهداء واحر التعازي والصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى".