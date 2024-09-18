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لبنان

نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان أرجأت المؤتمر الصحافي والوقفة التحذيرية

Lebanon 24
18-09-2024 | 06:12
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صدر عن نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان البيان التالي:
 
"بعد العدوان الاسرائيلي السافر، ترجئ نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان المؤتمر الصحافي والوقفة التحذيرية التي كانت مقررة ظهر غد  الخميس الى موعد آخر ..
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رحم الله الشهداء واحر التعازي والصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى".
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