عبدالله اتصل بالأبيض وبخاش وعبير علامة مثنيا على جهدهم في تأمين الخدمات الطبية

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(الوكالة الوطنية)

تواصل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، مع وزير الصحة الدكتور فراس الابيض ونقيب أطباء لبنان في بيروت البرفسور يوسف بخاش، وفي طرابلس الدكتور محمد صافي وبنقيب المستشفيات سليمان هارون، ونقيبة الممرضين الدكتورة عبير علامة، لشكرهم على "المجهود الذي بذل ويبذل منذ البارحة لاسعاف أهلنا جراء العدوان الاسرائيلي الحاقد والغادر".وطلب النائب عبدالله نقل "احترام وتقدير كل أعضاء لجنة الصحة النيابية وكل الشعب اللبناني للتفاني الذي أظهره جميع هولاء، من أطباء وممرضين وعاملين في الإسعاف الصحي والصليب الأحمر والمؤسسات الاسعافية العديدة، ومستشفيات، وفريق غرفة طوارئ وزارة الصحة، وكل المعنيين بالشأن الصحي، في خدمة المصابين وتقديم اسرع وأفضل خدمة طبية ممكنة للمصابين والجرحى، والذين نتمنى لهم الشفاء العاجل".وختم عبد الله :"الرحمة لشهداء الوطن الذين سقطوا البارحة بسلاح الغدر الاسرائيلي".