خبير عسكري يوضح خفايا عملية "البيجر".. ماذا قال؟

لا تزال أصداء الفوضى التي عمت لبنان مساء أمس الثلاثاء مستمرة، حيث عجت المستشفيات بمئات المصابين جراء انفجارات غامضة ومفاجئة طالت آلاف أجهزة النداء المعروفة بـ"البيجر" التي يستعملها عناصر حزب الله في عدة مناطق لبنانية.

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وبينما وجه حزب الله الاتهامات لإسرائيل بالضلوع في هذا الهجوم غير المسبوق بشكل مباشر، تعالت التساؤلات حول كيفية التحضير لمثل هكذا عملية، ومدى تأثيرها على إشعال الجبهة اللبنانية، أو دخول فصل جديد من الصراع المستمر منذ قرابة العام بعد عملية السابع من تشرين الأول في غزة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الإستراتيجي العميد سمير راغب في تصريحات خاصة لـ"العربية" أن مشهد تفجيرات أجهزة البيجر بشكل متزامن غير مسبوق، وسيتم تسجيله كسابقة في العمليات الاستخباراتية عالميا.



كما أكد الخبير المصري تورط إسرائيل في هذه العملية الأمنية، معتبرا أن الشركة التايوانية صاحبة العلامة التجارية للأجهزة المنفجرة، أو غيرها من الشركات يمكن أن يكون مالكوها إسرائيليين، بل قد تكون الأجهزة تم تصنيعها بشكل كامل في إسرائيل، وإرسالها ضمن شحنات أخرى إلى أي دولة ثانية، تقوم بدورها بتصديرها إلى لبنان سواء كان ذلك بعلم الدولة المرسلة للأجهزة أو دون علمها.

إلى ذلك رجح أن يكون التخطيط لهذه العملية بدأ يوم 8 تشرين الأول من العام الماضي، أي منذ اليوم الأول لتدخل حزب الله في الصراع الدائر في غزة، إلا أن الأجهزة تم شحنها فعليا إلى لبنان قبل 5 أشهر فقط، وكانت إسرائيل تعد العدة لاختيار الوقت المناسب للبدء في العملية واستهداف أجهزة البيجر بشكل متزامن.



هذا وأرجع الإصرار الإسرائيلي على توسيع الصراع في الجبهة الشمالية، إلى التململ الإسرائيلي الداخلي من تهجير مستوطني الشمال من منازلهم منذ بدء حرب غزة.

واعتبر الخبير الاستراتيجي أن هذا الهجوم إلى خلل استراتيجي كبير لدى حزب الله، حيث تقوم كل الجيوش في العالم بفحص أي أجهزة جديدة تتلقاها من الخارج على أيدي مهندسين متخصصين، لأنها قد تحوي أجهزة تنصت أو أجهزة تعمل على إعادة البث، أو غيرها من الأمور، إلا أن المشهد في لبنان بالأمس أكد العكس، ما شكل ثغرة كبيرة استغلتها الاستخبارات الإسرائيلية.

كما أكد راغب أن تلك التفجيرات تعتبر بداية توسيع الحرب في جبهة الشمال الإسرائيلي بشكل رسمي، وتعجيل لانفجار الأوضاع في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع إقليميا، وهو ما حذرت منه مصر وعدد من الدول العربية منذ بداية الأزمة في السابع من تشرين الأول الماضي.

كذلك رأى أن حزب الله سيضطر إلى الرد، خصوصا بعد أن بدأ يفقد رجاله بأعداد كبيرة، إلا أنه توقع أن يكون الرد في إطار قواعد الاشتباك التي لا ترضي المناصرين له على الأرض.

كما توقع الخبير العسكري أن تكون هذه الضربة الأمنية الإسرائيلية لحزب الله بمثابة إرباك، استعدادا لضربة أكبر وشيكة على الضاحية الجنوبية، قد تكون جوية أو صاروخية، معتبرا أن بدء الصراع على جبهة لبنان مع إسرائيل سيؤثر على استكمال جهود التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والتي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، حيث قد لا نشهد توافق في هذا الشأن لفترة طويلة قادمة. (العربية)