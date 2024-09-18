نحال جال في الإدارات العامة في الشمال: حالة من الحزن تلف الموظفين

جال عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة في الشمال، ولفت إلى أن "حالة من الحزن والوجوم والوجع والاستنكار الشديد والشجب للجريمة النكراء التي اصابت لبنان تلف صفوف موظفي الادارات العامة في الشمال، حيث لا مواطنين ولا مراجعات".

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وقال: "الموظفون في مكاتبهم لتلبية اي نداء مساعدة او نجدة، او في مراكز التبرع بالدم لنجدة الجرحى والمصابين، او من يتلو الصلاة لراحة ارواح الشهداء الابرار والتعزية لعائلاتهم خاصة وعموم الشعب اللبناني".

وختم: "هذا هو الانطباع الذي شعرنا به بعد جولة ميدانية على عدد من المؤسسات والادارات العامة، وانا بدوري اتوجه بالاستنكار الشديد ضد العدوان الصهيوني الذي اصاب شعبنا، واتقدم باحر التعازي لعائلات الشهداء وبالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

(الوكالة الوطنية)