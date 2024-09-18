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لبنان

مكاري: لا أحد كان يتوقع الخرق الاسرائيلي الذي حصل أمس

Lebanon 24
18-09-2024 | 06:50
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رأى وزير الإعلام زياد مكاري أن "لا أحد كان يتوقع الخرق الاسرائيلي الذي حصل أمس"، واعتبر أن ما حدث هو بمثابة "جريمة حرب.
 
وفي حديث لـ"الجديد" قال مكاري: "سنتقدم بشكوى إلى مجلس الامن". 
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