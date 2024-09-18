مكاري: لا أحد كان يتوقع الخرق الاسرائيلي الذي حصل أمس

رأى وزير الإعلام زياد مكاري أن "لا أحد كان يتوقع الخرق الاسرائيلي الذي حصل أمس"، واعتبر أن ما حدث هو بمثابة "جريمة حرب.

وفي حديث لـ"الجديد" قال مكاري: "سنتقدم بشكوى إلى مجلس الامن".