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لبنان

إسرائيل تزعم أنّ "حزب الله" حاول اغتيال شخصيّة مهمّة... من هي؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 06:48
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زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة كشفت أنّ "حزب الله" حاول إغتيال شخصيّة إسرائيليّة مهمّة العام الماضي.
 
 
وأضافت أنّ الشخص الذي كان مُستهدفاً هو زير الدفاع الإسرائيليّ السابق موشيه يعلون.
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وأوضحت أن التحقيق المشترك الذي أجراه الشاباك والشرطة الإسرائيلة كشف أن خلية تابعة لحزب الله كانت وراء محاولة الاغتيال هذه في حديقة ياركون في تل أبيب.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيليّة إنّ خلية من حزب الله اتصلت بتسعة فلسطينيين من "عرب إسرائيل" وجندتهم للقيام بالعمليّة.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت صباح يوم 17 ايلول من العام المضي، في حديقة ياركون. ( رصد لبنان 24 - العربية)
 
 
صورة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون (نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية)
 

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