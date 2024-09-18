شقير: حماية الشعب اللبناني تبدأ قبل كل شيء بإنتخاب رئيس للجمهورية

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كتب رئيس "تجمع كلنا لبيروت" ورئيس "الهيئات الاقتصادية" الوزير السابق محمد شقير عبر منصة "اكس":" أسأل القوى السياسية التي تعطل إنتخاب رئيس للجمهورية، ماذا تنتظر أحداث ومصائب أكثر من العدوان الإسرائيلي الوحشي أمس والكارثة التي حلت بلبنان كي تتحرك ضمائرها وتتحمل مسؤوليتها الوطنية وتذهب لإنتخاب رئيس للجمهورية؟!.فمهما عَلَتّ الأصوات وتعارضت الطروحات والأفكار، فهناك ثابتة وحيدة هي إن حماية لبنان والشعب اللبناني تبدأ قبل كل شيء بإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل المؤسسات الدستورية.من هنا، فإن القوى السياسية مطالبة وبإلحاح بالإلتقاء والإتفاق على عقد جلسة عامة لمجلس النواب فوراً ببند وحيد وهو إنتخاب رئيس للجمهورية".