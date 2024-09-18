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لبنان

أرسلان أعلن تأجيل اجتماع الاحزاب المقرر يوم الاحد في الشويفات

Lebanon 24
18-09-2024 | 06:59
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صدر عن رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان، بيان،أشار الى انه "نظرا للظروف الراهنة والإعتداء الآثم على لبنان بالأمس، وتضامنا مع الشهداء الأبرار والجرحى والمصابين وعائلاتهم، سيؤجل الإجتماع المنوي عقده في مقر بلدية مدينة الشويفات مع الأحزاب والقوى السياسية والوطنية الأحد المقبل في ٢٢ أيلول إلى موعد يحدد لاحقا".
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(الوكالة الوطنية)
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