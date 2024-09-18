أرسلان أعلن تأجيل اجتماع الاحزاب المقرر يوم الاحد في الشويفات

صدر عن رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان، بيان،أشار الى انه "نظرا للظروف الراهنة والإعتداء الآثم على لبنان بالأمس، وتضامنا مع الشهداء الأبرار والجرحى والمصابين وعائلاتهم، سيؤجل الإجتماع المنوي عقده في مقر بلدية مدينة الشويفات مع الأحزاب والقوى السياسية والوطنية الأحد المقبل في ٢٢ أيلول إلى موعد يحدد لاحقا".

Advertisement

(الوكالة الوطنية)