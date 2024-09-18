تعميم صورة سيّارة وسائقتها... صدمت أحد المواطنين وفرّت إلى جهة مجهولة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:إلحاقًا لبلاغنا المُتعلّق بتعميم صورة سيارة نوع "بيجو" طراز: /307/ CC، لون /أسود/، تحمل لوحة رقم 637872/ج، تقودها سيّدة أقدمت بتاريخ 7-8-2024 على صدم أحد المواطنين في محلة الأوزاعي، وفرّت إلى جهة مجهولة. وكونه لم يتمّ تحديد هوية مالك السيّارة الحالي حتّى الآن، بسبب بيعها دون تنظيم "وكالة بيع" لدى المراجع القانونيّة.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة السيّارة وسائقتها المأخوذة عن إحدى الكاميرات في المحلة، وتطلب من الذين يعرفون عنهما شيئًا أو عن مكان وجودهما، الاتصال بمفرزة الضاحية القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على الرقم: 451162-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.