الصفدي: للتضامن وسط الفاجعة الدمويّة

كتب الوزير السابق محمد الصفدي عبر منصة أكس: "وسط هذه الفاجعة الدمويّة الكبرى، اليوم الوقت للحزن وللتضامن في مواجهة العدو الاسرائيلي، حمى الله لبنان. أحر التعازي لذوي الشهداء ودعاؤنا بالشفاء العاجل للمصابين".

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