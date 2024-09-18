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لبنان

الصفدي: للتضامن وسط الفاجعة الدمويّة

Lebanon 24
18-09-2024 | 07:03
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كتب الوزير السابق محمد الصفدي عبر منصة أكس: "وسط هذه الفاجعة الدمويّة الكبرى، اليوم الوقت للحزن وللتضامن في مواجهة العدو الاسرائيلي، حمى الله لبنان. أحر التعازي لذوي الشهداء ودعاؤنا بالشفاء العاجل للمصابين".
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