زاخاروفا: تفجيرات "البيجر" في لبنان عمل إرهابيّ

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تفجيرات البيجر في لبنان عمل إرهابي، جرى التخطيط له بدم بارد.



وأضافت: "تتوفر كافة الأدلة على أن الحادث عمل إرهابي دولي. إذا لم يصر الغرب على التحقيق، سيكون ذلك دليلا على تورطه المباشر". (روسيا اليوم)

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