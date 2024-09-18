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لبنان

بيرم : تفجير "البيجر" عمل ارهابي و سنرد "الصاع صاعين"

Lebanon 24
18-09-2024 | 07:26
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أكد وزير العمل مصطفى بيرم أنّ "تفجير أجهزة "البيجر" هي جريمة موصوفة وعملية إرهابية".
وأوضح  في حديث لاذاعة "سبوتنيك" أن "اسرائيل قامت بهذا العمل بعد فشلها على الصعيد العسكري ، وبالتالي لجأت الى إرهاب  المدنيين عبر  حرب نفسية يخوضها بوجه المدنيين ولكنه يضرب على الوتر الخاطئ".
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وتابع:" صحيح أننا نحزن لفقد اصدقائنا و أحبابنا، إلا أن حزب الله  استوعب الصدمة ينظر نحو الجانب الايجابي والتضامن اللبناني الذي شهدناه يؤسس لبناء وطن مقتدر، إذ أننا ندير  خلافاتنا الداخلية بالحوار والتلاقي ونقف يدا  واحدة في وجه عدونا".
وشدد وزير العمل على أن "حزب الله  سيرد بالطريقة المناسبة وسيتخذ الاجراءات الملائمة عبر خطة مدروسة، لاسيما أننا نواجه قوى دولية  تدعم الجيش الاسرائيلي بكل التقنيات اللازمة، ولكننا نملك ارادة وعقل يجعلنا نرد "الصاع صاعين" .
(الوكالة الوطنية)
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