وزير الدفاع التقى سفيرة النروج: الإعتداء الإسرائيلي انتهاك فاضح للقانون الدولي

Advertisement

دان وزير الدفاع الوطني موريس سليم الإعتداء الإرهابي الإسرائيلي السافر على لبنان بتفجير الأجهزة اللاسلكية المحمولة " بيجر"، واعتبر انه "يشكل جريمة حرب في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني الذي تمعن آلة القتل الإسرائيلية في خرقه".وشدد على ان" ما يتعرض له وطننا يستدعي اعلى درجات التضامن والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر الكبرى".وزير الدفاع التقى سفيرة النروج هيلدا هارالدستاد في زيارة تعارف لمناسبة توليها مهامها الديبلوماسية في لبنان.وكانت مناسبة لبحث الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. (الوكالة الوطنية)