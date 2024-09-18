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لبنان

بيان من قيادة الجيش.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-09-2024 | 07:44
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 17 / 9 / 2024، بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي اتصالًا بقائد الجيش العماد جوزاف عون، وتم بنتيجته إرسال طائرة تحمل كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 18 / 9 / 2024، مقدمة هبة من المملكة، وذلك على أثر الاعتداء الآثم من جانب العدو الإسرائيلي، الذي أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في مناطق مختلفة. جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش". (الوكالة الوطنية)
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