جعجع استقبل السفير البلجيكي

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إستقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، السفير البلجيكي الجديد في لبنان أرناوت باولس في زيارة تعارف.حضر اللقاء رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي ابي اللمع والمسؤول في الجهاز طوني درويش.وبحث المجتمعون في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة، ولاسيما الأحداث والتطورات الأخيرة وملف رئاسة الجمهورية ومسألة الوجود السوري غير الشرعي. (الوكالة الوطنية)