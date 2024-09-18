بو حبيب استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت

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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت وجرى البحث في الوضع في جنوب لبنان وفي التصعيد الاسرائيلي الخطير بعد الهجوم السيبراني الذي أدى الى سقوط إثني عشر قتيلا، في حصيلة غير نهائية، والآف الجرحى جراء تفجير أجهزة اتصال في مناطق لبنانية عدة.وأكد الوزير بو حبيب أن الهجوم الاسرائيلي غير المسبوق والمدان بشدة يمثل إعتداءً صارخا على سيادة لبنان وأمنه وانتهاكا واضحا لكل المواثيق والأعراف الدولية. ونبّه الى خطورة ما جرى لا سيما وأنه يأتي على وقع التهديدات الاسرائيلية بتوسعة رقعة الحرب مع لبنان، ما قد يدخل المنطقة في دوامة أكبر من العنف، وينذر بنشوب نزاع أوسع. ودعا وزير الخارجية الأمم المتحدة الى ممارسة أقصى الضغوط على اسرائيل للجمها عن التصعيد ووضع حد لاعتداءاتها على لبنان ودفعها الى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.