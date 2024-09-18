Advertisement

لبنان

بو حبيب استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت

Lebanon 24
18-09-2024 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1248303-638622702334167702.jpg
Doc-P-1248303-638622702334167702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت وجرى البحث في الوضع في جنوب لبنان وفي التصعيد الاسرائيلي الخطير بعد الهجوم السيبراني الذي أدى الى سقوط إثني عشر قتيلا، في حصيلة غير نهائية، والآف الجرحى جراء تفجير أجهزة اتصال في مناطق لبنانية عدة. 
Advertisement
وأكد الوزير بو حبيب أن الهجوم الاسرائيلي غير المسبوق والمدان بشدة يمثل إعتداءً صارخا على سيادة لبنان وأمنه وانتهاكا واضحا لكل المواثيق والأعراف الدولية. ونبّه الى خطورة ما جرى لا سيما وأنه يأتي على وقع التهديدات الاسرائيلية بتوسعة رقعة الحرب مع لبنان، ما قد يدخل المنطقة في دوامة أكبر من العنف، وينذر بنشوب نزاع أوسع. ودعا وزير الخارجية الأمم المتحدة الى ممارسة أقصى الضغوط على اسرائيل للجمها عن التصعيد ووضع حد لاعتداءاتها على لبنان ودفعها الى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:12 | 2024-09-18
12:14 | 2024-09-18
12:08 | 2024-09-18
12:00 | 2024-09-18
12:00 | 2024-09-18
11:59 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24