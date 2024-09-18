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استقبل مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" في لبنان رافت مرة بحضور مسؤولي العمل، وفدا من وحدة النقابات والعمال في" حزب الله" برئاسة هاشم سلهب ومعاون العلاقات علي ياسين ومعاون بيروت حيدر سرور.وتناول اللقاء الأوضاع والتطورات السياسية والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين واللبنانيين.وشدد اللقاء على" وحدة الشعبين الفلسطيني واللبناني ومتانة العلاقة بين قوى المقاومة، واهمية الانجازات التي تحققها المقاومة في مختلف الجبهات".وتم التطرق إلى"ضرورة الصمود ومواجهة المشاريع والتهديدات الإسرائيلية وتوحيد المواقف".واستنكر المجتمعون" محاولات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشاريع تخريب أو فتن"، ودان اللقاء" الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واللبنانيين، وآخرها جريمة التفجير الارهابية الآثمة أمس".(الوكالة الوطنية)