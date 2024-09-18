شركة في المجر صنعت "البيجر"... إليكم هذه المعلومات عن "بي.إيه.سي كونسلتينغ"

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ذكرت "العربية" أنّه بعد الخرق الأمني الكبير الذي أصاب حزب الله، اتجهت الأنظار إلى أصل وفصل أجهزة النداء المحمول التي انفجرت وتسببت في إصابة نحو 3 آلاف من اللبنانيين واستشهاد 12 شخصاً.فالشركة التايوانية "غولد أبوللو " أكدت عدم مسؤوليتها عن هذا الحادث، وأوضحت أن أجهزة "البيجر" من طراز "إيه آر 924" المستخدمة في انفجارات لبنان صنعتها شركة "بي.إيه.سي كونسلتينغ" ومقرها في بودابست.وأضافت أنها منحت الترخيص لتلك الشركة لاستخدام علامتها التجارية، نافية المشاركة في إنتاجها.ولدى شركة "بي.إيه.سي كونسلتينغ" خبرة لما يزيد عن عقد من الزمان.كما أنها "تعمل دوليا كوكلاء للتغيير مع شبكة من الاستشاريين الذين يضعون معرفتهم وخبرتهم وإنسانيتهم في مشاريعنا في رحلة مترابطة وأصيلة".وكشف موقع إسرائيلي أن موقع شركة "BAC" على الإنترنت ذكر أن رئيستها التنفيذية ومؤسستها هي كريستينا أرشيدياكونو بارسوني.كما زعم أن الشركة متخصصة في الاستشارات في مجالات مختلفة بما في ذلك البيئة والتنمية والعلاقات الدولية. أما مقرها الرسمي المقدم فهو بودابست. (العربية)