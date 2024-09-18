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لبنان

القومي: الرّد سيكون على مستوى الإعتداء

Lebanon 24
18-09-2024 | 09:03
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عقد مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي إجتماعًا إستثنائيًا اليوم في بيروت برئاسة رئيس الحزب ربيع بنات،  أصدر  بيانا اعتبر فيه أنّ "عدوان "البايجر" هو جريمة إغتيال جماعي موصوفة، إعتدى فيها العدو على لبنان على مرأى من العالم أجمع، وهي شكلٌ من أشكال توسِعة الحرب التي لم تراعِ أي شكل من أشكال الإنسانية، حيث استهدف العدو الأطفال والعمّال والموظّفين والمسعفين والممرّضين المدنيين العزّل إضافةً إلى المقاومين".
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واكد أنّ" الإحباط لن يكون يومًا ما مرادفًا لعمل المقاومة ولحياة أبناء شعبنا، وإن الرّد على هذا العدوان سيكون بما يتناسب مع حجم العقاب الذي يستحقُّهُ العدو، وهو لن يكون إلّا بمستوى الجريمة الحاصلة".
كما اكد أنّ "هذه الجريمة تفرُضُ علينا جميعًا ثباتًا أكثر خلف إلزاميّة القتال والمواجهة ايمانًا بفلفسة البقاء وحتميّة أعتبار الصراع مع هذا العدو صراع وجود وليس صراع حدود، ولذلك يُعلِن أن القوميين سيبقون على جهوزيّةٍ تامّة، كما كانوا بالأمس، لمواجهة أيّ مستجد يتطلّب التحرّك والمواجهة".
وتقدّم" بالتعزية لعوائل الشهداء جميعًا، مع التمنّيات بالشفاء لجميع الجرحى المدنيين والعسكريين"، كما عاهد " شعبَنا أنّ هذه المعركة هي معركة الأمّة والمحور ولن نخرُجَ منها إلّا منتصرين".
(الوكالة الوطنية)
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