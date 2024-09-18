نقابة الأطباء تعلن انشاء خليتين استشاريتين لمواكبة الأزمة المستجدة

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جددت نقابة أطباء لبنان في بيروت نقيباً ومجلس وإدارة الإستنكار لجريمة الأمس وهي المعنية مباشرةً بكسب الرهان والتحدي لتكرار نجاح استيعاب الواقع الطبي والإستشفائي المستجد مستفيدةً من التجارب السابقة.وقالت في بيان:"بعد أن قامت كل مستشفى ووفقاً لإمكاناتها من استيعاب مصابين وجرحى البارحة،أنشأت نقابة الأطباء خليتين استشاريتين لمواكبة الأزمة المستجدة ولابداء الرأي العلمي والطبي وتضم الخلية الأولى أطباء من اختصاص العيون والخلية الثانية أطباء اختصاصيين في جراحة وترميم اليد والأصابع،تتألف كل خلية من متخصصين فرعيين ضمن الإختصاص الواحد(subspecialties) لتقديم الإستشارات ودراسة الملفات الطبية وتقديم الرأي الطبي المناسب وهي بحد ذاتها تشكل لجنة طبية لدراسة الحالات واعطاء التوصيات بحسب المعايير الطبية المعتمدة.كما تم تخصيص أرقام للتواصل مع هذه الفرق الطبية للتعامل مع الإصابات:71579704 للاصابات في العيونو76545113 للاصابات في اليد".