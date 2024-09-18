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لبنان

بالصواريخ... هذا ما قصفه "حزب الله"

Lebanon 24
18-09-2024 | 09:07
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتيّ مجدل سلم وبليدا، ‏قصف مرابض مدفعية العدوّ الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية من ‏الصواريخ".
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