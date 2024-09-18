بعد تهديد "حزب الله" بالردّ على تفجير "البيجر".. مسؤول إسرائيلي: مستعدّون

لم تعلّق إسرائيل على الانفجارات التي وقعت في لبنان أمس الثلاثاء، بعد ساعات من إعلانها توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة لتشمل حدودها الشمالية.

Advertisement

إلا أن قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء، أن القادة والقوات مستعدون لأي مهمة ستطلب منهم، في إشارة منه إلى احتمال نشوب أي تصعيد خصوصا بعد تعهد حزب الله بالرد على ما طال عناصره.وأضاف أوري غوردين عبر X، أن إسرائيل عازمة على تغيير الواقع الأمني في أقرب وقت.جاء هذا بعد مرور ساعات على اجتماع ضمّ غوردين وقائد سلاح الجو تومار بار ناقشا خلاله الخطط العملياتية بخصوص الشمال.وادّعى الجيش أن قائد القيادة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا عملية رفع الجاهزية للقتال في لبنان. (العربية)