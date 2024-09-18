Advertisement

لبنان

بعد تهديد "حزب الله" بالردّ على تفجير "البيجر".. مسؤول إسرائيلي: مستعدّون

Lebanon 24
18-09-2024 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1248320-638622730301470173.png
Doc-P-1248320-638622730301470173.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تعلّق إسرائيل على الانفجارات التي وقعت في لبنان أمس الثلاثاء، بعد ساعات من إعلانها توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة لتشمل حدودها الشمالية.
 
إلا أن قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء، أن القادة والقوات مستعدون لأي مهمة ستطلب منهم، في إشارة منه إلى احتمال نشوب أي تصعيد خصوصا بعد تعهد حزب الله بالرد على ما طال عناصره.
Advertisement

وأضاف أوري غوردين عبر X، أن إسرائيل عازمة على تغيير الواقع الأمني في أقرب وقت.

جاء هذا بعد مرور ساعات على اجتماع ضمّ غوردين وقائد سلاح الجو تومار بار ناقشا خلاله الخطط العملياتية بخصوص الشمال.

وادّعى الجيش أن قائد القيادة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا عملية رفع الجاهزية للقتال في لبنان. (العربية) 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:12 | 2024-09-18
12:00 | 2024-09-18
11:59 | 2024-09-18
11:50 | 2024-09-18
11:46 | 2024-09-18
11:46 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24