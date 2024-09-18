"المجلس الوطني الارثوذكسي" دعا الى تطبيق القرار 1701

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عقد "المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني" اجتماعه عن بعد، استهله بدقيقة صمت عن أرواح ضحايا العدوان السيبراني.وتحدث رئيس المجلس روبير الأبيض، فأشار الى ان "وطننا يعيش اخطر واصعب الاوقات، بسبب كبرياء البعض وجهل المسؤولين الغائبين او المغيبين قصرا عما يجري فيه، وهم يدمرون الوطن ويهجرون شعبه"، وقال: "قرارنا الوطني بيد الدول التي لديها ارتباطات واستراتيجيات خارجية وهي تتلاعب بنا وتفرض على الداخل تنفيذ مخططاتها ليبقى لبنان ساحة مفتوحة لمصالحها".وتوجه الابيض الى السياسيين قائلا: "منذ سنوات وانتم تتحكمون بالبلد وتسيطرون على مؤسساته الدستورية وتقفلون المجلس النيابي وتعطلون عمل المؤسسات بانتظار انتهاء الحرب مع اسرائيل او انهاء لبنان وإخراجه من الخريطة العالمية، وكل هذه الاحتمالات واردة، فاسرائيل تبحث عن الربح والانتصار بعد خسارتها في غزة. الم تفهموا بعد ان لبنان حقل تجارب لدى الدول الخارجية واستخباراتها التي تتواصل مع كل الاحزاب والتيارات الداخلية، إلى اين تريدون اخذ البلد؟".وختم معتبرا ان "الحل الوحيد هو العودة الى المؤسسات الوطنية والدستورية والذهاب مباشرة إلى مفاوضات وتفاهم لتنفيذ القرار ١٧٠١وانهاء هذه المعاناة قبل انهاء لبنان ودخلونا في المجهول وهنا نصبح جميعا خاسرين وتسجل إسرائيل انتصارها في لبنان".