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لبنان
بوريل: الوضع مقلق ولا يسعني إلا أن أدين هذه الهجمات التي تعرض أمن لبنان للخطر
Lebanon 24
18-09-2024
|
09:40
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عممت سفارة الاتحاد الاوروبي في بيروت، بيان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن سلسلة الانفجارات في لبنان. وفيه :"في أعقاب سلسلة الانفجارات التي شهدها لبنان أمس، اتصلت بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الذي أطلعني على انفجار عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية في العديد من المناطق في مختلف أنحاء البلاد. وقد أُصيب الآلاف من الأشخاص، ومئات منهم في حالة حرجة، والمستشفيات تنهار".
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وقال "حتى لو بدت الهجمات مستهدفة، فقد خلفت أضراراً جانبية جسيمة وعشوائية في أوساط المدنيين، بما في ذلك عدد من الأطفال الذين كانوا من بين الضحايا".
واعتبر أن هذا الوضع مقلقاً للغاية. ولا يسعني إلا أن أدين هذه الهجمات التي تعرض أمن لبنان واستقراره للخطر، وتفاقم خطر التصعيد في المنطقة.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية إلى تجنب حرب شاملة من شأنها أن تخلف عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها وخارجها.
(الوكالة الوطنية)
لبنان
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