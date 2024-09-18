محافظ لبنان الشمالي يصدر سلسلة قرارات بشان السوريين غير الشرعيين

Advertisement

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا سلسلة قرارات، طلب فيها من المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال تأمين المؤازرة الامنية لابلاغ السوريين غير الشرعيين بوجوب اخلاء مكان سكنهم خلال مهلة عشرة ايام، بناء لقرارات صادرة عن مجالس بلديات تلك البلدات، وهي: بدنايل وكفر حزير - قضاء الكورة، القلمون قضاء طرابلس، المغر - قضاء بشري.(الوكالة الوطنية)